Il Manchester United punisce l'Athletic e raggiunge la finale di Europa League

L'Athletic Club Bilbao aveva bisogno di un miracolo per qualificarsi alla finale di Europa League e ribaltare la sconfitta per 0-3 subita all'andata a San Mamés la scorsa settimana. Avevano bisogno di almeno tre gol... e ne hanno subite quattro contro: 4-1 all'Old Trafford, 7-1 in totale, regalando alla squadra inglese un biglietto per la finale del 21 maggio... che si svolgerà a Bilbao.

L'Athletic è partito con coraggio, con Mikel Jauregizar che ha segnato un grande gol nel primo tempo. Tuttavia, non sono riusciti a completare una rimontada, e invece lo United è esploso alla fine, con quattro gol in poco più di quindici minuti: due di Mason Mount, un colpo di testa di Casemiro e un altro di Rasmus Hojlund.

Nel frattempo, a Bodø, in Norvegia, il Bodø/Glimt non è riuscito a fermare il Tottenham per aggiungere altri due gol agli ottavi di finale (5-1 complessivo), e la finale di Bilbao sarà tutta inglese, curiosamente tra due squadre che hanno faticato in Premier League: il Manchester United è 15° con 39 punti, il Tottenham è 16° con 38 punti.