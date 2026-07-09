Il Manchester United rivela la sede e i piani per il nuovo stadio da 100.000 posti

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Il Manchester United ha rivelato oggi nuovi dettagli sul nuovo stadio da 100.000 posti che stanno pianificando di costruire per sostituire Old Trafford, che sarà situato a soli 350 metri a nord-ovest dell'attuale stadio di Old Trafford, "per preservare il patrimonio, le tradizioni e i rituali dei giorni di partita che sono così importanti per i nostri tifosi", hanno dichiarato gli sviluppatori del progetto.

Il club inglese chiamerà la sede un nuovo "Distretto Stadio", con offerte sportive e di intrattenimento per tutto l'anno. Il club ha collaborato con le autorità locali affinché il nuovo stadio diventasse il fulcro di un processo di rigenerazione per l'intero quartiere di Trafford Wharfside, con la costruzione di 15.000 nuove case, 48.000 posti di lavoro locali e nuove strutture di trasporto pubblico.

Gli sviluppi a uso misto su 150 ettari hanno il potenziale di offrire 7,3 miliardi di sterline all'anno, per stimolare l'economia del Regno Unito, ha detto il club.

Quello che il club non ha rivelato oggi è il progetto finale dello stadio, che si dice sia riparato da una tenda gigante, per proteggerlo dalla pioggia.