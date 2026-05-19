Il Mandaloriano e Grogu

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Star Wars e Marvel, due delle proprietà Disney più preziose, si sono davvero esaurite negli ultimi anni con il flusso infinito di serie in streaming, che limitano praticamente tutti tranne i fan più fedeli con un worldbuilding troppo complicato, continuità diffusa in più serie come The Book of Boba Fett o Ahsoka, incessanti richiami e il riciclo di personaggi e idee passate da progetti secondari solo per nostalgia. Spesso ciò portava a prodotti di qualità discutibile che non suscitavano molto interesse, tranne per una grande eccezione, Andor, fortunatamente creato il più lontano possibile da Dave Filoni.

Il fatto che il primo film di Star Wars dopo sette anni dopo il traumatico Episodio IX: L'ascesa di Skywalker (2019) sia la continuazione di una serie Disney+ suonava, in teoria, come l'emblema del problema di Star Wars (e Marvel): una preoccupante mancanza di nuove idee. La serie TV Mandaloriana è passata molto rapidamente dall'essere un modo fresco ed entusiasmante di godersi Star Wars a essere la radice del problema. Il 'Mandoverse' era narrativamente paludoso, si affidava troppo alle conoscenze delle precedenti serie animate e concentrava gran parte del suo fascino nell'idolatria di personaggi di nicchia come Cad Bane, Bo Katan, Thrawn o tutti quelli di Rebels per compensare le frequenti immagini piatte e la regia noiosa (gli stessi problemi che affliggevano Obi-Wan Kenobi e Skeleton Crew).

C'è un motivo se molte persone hanno smesso di parlare a metà di The Mandalorian: Stagione 3, perché gli spettatori volevano guardare storie divertenti nell'universo di Star Wars, e quelle storie semplicemente non erano più piacevoli. Anche chi perseverava lo faceva principalmente per curiosità nerd nel costruire il mondo piuttosto che per vero entusiasmo.

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The Mandalorian and Grogu arriva nelle sale con l'hype ai minimi storici per un film di Star Wars, con il pubblico mainstream ormai scomparso da tempo e la maggior parte dei fan fedeli stanca e annoiata. Ecco perché sono sorpreso dal fatto che non solo abbia trovato il film molto piacevole, ma lo considero, contro ogni previsione, un passo deciso nella giusta direzione per rivitalizzare il franchise nel suo complesso. Non è il gran finale di sette anni di narrazioni in streaming disgiunte rivolte ai fan più accaniti di Star Wars, ma un ritiro agli ingredienti fondamentali assoluti di Star Wars (divertimento leggero e avventura), un nuovo inizio, o, usando termini hollywoodiani, un soft reboot, per soddisfare un pubblico a volte trascurato: i bambini.

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Se stai leggendo questo, The Mandalorian and Grogu probabilmente non fa per te

George Lucas disse famosamente di aver realizzato Star Wars, il film originale del 1977, per dodicenni. Ma con l'età, i fan hanno chiesto più complessità e si sono dedicati alle storie secondarie più adulte dell'Universo Espanso (spesso confondendo la tensione con la maturità). The Mandalorian and Grogu non è un film fatto per quei fan di Star Wars. È un film fatto per i dodicenni di oggi, con una sceneggiatura sottilissima, motivi emotivi molto basilari (ma efficaci) e una quantità abbondante di scene d'azione.

Se ti aspetti che questo film sia una quarta stagione della serie, una continuazione degli archi narrativi e dei misteri sviluppati nelle stagioni e serie precedenti, rimarrai profondamente deluso. Non ci sono Skywalker, né Thrawn, né Moff Gideon, né Cobb Vanth, né cloni di Snoke, né Glup Shittos. Tutti questi fili narrativi vengono ignorati, forse in attesa di un'altra occasione, o forse in fase di disuso, con l'insider Daniel Richtman che ha recentemente suggerito che i piani per un film che concludesse il 'Mandoverse' con Thrawn nei panni del Thanos di Star Wars siano stati cancellati.

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In ogni caso, Jon Favreau ha espresso molte volte che questo film è stato concepito come una storia autonoma pensata per i giovani fan che potrebbero vivere il loro primo film di Star Wars al cinema. I risultati sono ovvi: la storia è costruita in modo molto semplice (dal punto A al punto B, dal punto A a...), con Mando che intraprende missioni a basso rischio, proprio come nei primi episodi della serie. È ambientato sullo sfondo dei resti dell'Impero e della Nuova Repubblica, ma poco viene raccontato o mostrato a riguardo, concentrandosi invece su un numero estremamente limitato di personaggi... e quasi nessuno di loro umano.

Alcuni lo troveranno troppo basilare. La lamentela più frequente che sentirai sul film è che sembra un episodio di due ore, ed è proprio vero. Qualsiasi adulto che guardi probabilmente desidererà una storia più ambiziosa con personaggi più interessanti, sprecando l'occasione di mostrare ancora una volta gli antieroi grigi degli inferi, come fece Solo: A Star Wars Story nel 2018. Jon Favreau ha preso a cuore il piano di realizzare un film per bambini, cosa che è inequivocabile, quindi puoi accettarlo o no, ma protestare è inutile. Forse questo film non fa per te, ma non è un brutto film.

Essere fatto per bambini non significa che sia vuoto o privo di significato e cuore come altri film per bambini recenti. Favreau pone grande enfasi sul rapporto padre-figlio tra Mando e Grogu che, si può dire, è sempre stato il cuore della serie fin dalla prima stagione, con il resto delle sottotrame sempre secondarie. Mando stesso non si evolve molto durante il film (è anche giusto dire che si è già evoluto durante la serie principale, quindi non è un grosso difetto), ma Grogu ha abbastanza cose da fare da solo per meritarsi il diritto di essere nel titolo del film, specialmente in una parte del film che funge da spina dorsale emotiva che tiene e dà significato a tutto il rumore che precede e Dopo.

Non ci sono molti momenti tranquilli in un film che ha quasi una dozzina di enormi scene d'azione, ma fortunatamente il film sa quando rallentare quando serve. Ovviamente, la maggior parte del tempo, The Mandalorian e Grogu sono una serie di scene d'azione, e quasi tutte coinvolgono un mostro gigante di qualche tipo. Mai prima d'ora un film di Star Wars si era mai basato così tanto sulle creature, al punto che, a parte un ruolo dimenticabile di Sigourney Weaver, ci sono quasi nessun personaggio umano. Jeremy Allen White doppia una versione interessante di Rotta the Hutt, visto l'ultima volta come "Baby Jabba" nel film The Clone Wars del 2008, e Martin Scorsese dà la voce a un personaggio che gli somiglia ed è in realtà un parente del personaggio della stessa specie che Favreau ha doppiato nel film di Han Solo (il fatto che io non mi piaccia il 'Mandoverse' non significa che non sia un po' un nerd di Star Wars).

Se una cosa è certa, il film non vuole deludere se si vogliono guardare scene d'azione, e ci sono combattimenti e battaglie di ogni tipo (forse anche troppe, dato che a volte può sembrare un po' noioso), accentuate da un'altra colonna sonora incredibile di Ludwig Göransson. Quello che Disney ha risparmiato agli attori l'ha sicuramente speso per burattini, CGI e animatroni, incluso un omaggio davvero fantastico agli effetti pratici old-school verso la fine...

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The Mandalorian and Grogu è un film più coraggioso di quanto pensi

Prevedo che The Mandalorian e Grogu diventeranno un'altra produzione di Star Wars molto divisiva, come molte altre prima di essa. Non agli estremi di film come Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, ma chi lo apprezza semplicemente lo apprezzerà, e chi non lo ama probabilmente se ne dimenticherà presto. Quasi nessuno sarà troppo entusiasta o offeso dalla sua esistenza, ma molti bambini che non si preoccupano di chi sia Boba Fett, figuriamoci di Thrawn, ma che conoscono Grogu, e probabilmente lo adoreranno come la loro prima esperienza di Star Wars sul grande schermo.

Nonostante non abbia nulla a che fare con la Forza, i Jedi o l'Impero, The Mandalorian and Grogu è Star Wars nella sua forma più pura: azione-avventura pulp con un cuore, arte visiva con vera maestria che merita di essere vista sul grande schermo, e un toccante rapporto padre-figlio, anche se può sembrare poco ambizioso e poco brillante.

Ma se si scruta oltre, la verità scioccante si rivela: la sorpresa più grande di The Mandalorian e Grogu non è ciò che c'è nel film, ma ciò che non c'è: la sua disponibilità a ignorare tutta la continuità della serie Disney+ e sostituirla con una storia leggera e a volte sciocca non è la mossa di marketing economica, pigra e disperata della Disney che tutti pensavamo sarebbe stato questo film, ma una mossa audace e drastica per salvare una saga morente perdendo ogni peso morto e tornando alle basi, prima di tornare in direzioni nuove ed entusiasmanti. A volte, un passo indietro può anche essere un passo avanti.

Forse è un po' esagerato dire che il Mandaloriano e Grogu abbiano effettivamente ucciso il vecchio universo di Star Wars, ma è comunque divertente pensare che l'abbiano fatto, e per una volta ho una buona sensazione su tutto questo. E... È un buon film? Onestamente l'ho trovato un'avventura adorabile, spettacolare, super divertente e senza complicazioni e non vedo l'ora di rivederlo.