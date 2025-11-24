Il mangaka spagnolo Kenny Ruiz offre un'anteprima del suo progetto di Star Wars Path of the Lightsaber

HQ

Il San Diego Comic-Con Malaga è già in programma, e sebbene sia certo che diversificherà il suo roster di artisti nelle prossime edizioni, una delle cose migliori dell'edizione 2025 è portare un enorme numero di artisti europei che lavorano su produzioni straniere al grande pubblico. Generalmente nei fumetti americani, come Pepe Larraz, ma ci sono anche incursioni nel manga giapponese, come Kenny Ruiz.

Il mangaka spagnolo ha un approccio europeo che gli permette di rinnovare la formula giapponese con una prospettiva unica, portando al contempo temi e idee allo stile manga. E poche cose riescono a fondere meglio la cultura tra Oriente e Occidente di un manga? Manga di Star Wars.

Kenny Ruiz ha tenuto una lezione magistrale a Malaga disegnando la prima pagina di Path of the Lightsaber, la sua prossima opera che, sebbene ambientata nell'universo di Star Wars, sarà una storia completamente originale e uscirà a dicembre. Ci ha parlato in un'intervista, che potete guardare con i sottotitoli qui sotto.

HQ

"In [Path of the Lightsaber] ho l'opportunità di creare il mio personaggio, il mio universo e la mia storia, ambientata tra l'Episodio VIII e l'Episodio IX, nel dopoguerra."

Un periodo convulso per il franchise galattico, dato che è stato allora che siamo rimasti "orfani" da Luke. "È ambientato prima, spoiler, della morte di Luke Skywalker, quindi prendo questo momento nella galassia e ho uno spazio per creare il mio personaggio lì."

E sebbene il titolo lasci pochi dubbi sull'aspetto di una delle armi Jedi, Ruiz non ci ha voluto confermare se la sua protagonista, Nioka, sia un utilizzatore sensibile alla Forza. "Non posso dire nulla a riguardo."

Path of the Lightsaber è stato ufficialmente presentato al New York Comic-Con pochi giorni dopo e uscirà il 18 dicembre. Non perderti l'intervista completa con Kenny Ruiz, dove parla anche del dio manga Osamu Tezuka e del suo lavoro nel disegnare con Clip Studio Paint.