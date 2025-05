Il Manuale del Giocatore di Dungeons and Dragons 2025 arriva in più lingue

HQ

Dopo il suo enorme successo l'anno scorso, diventando il prodotto di D&D più veloce e più venduto nei 50 anni di storia del gioco, il Manuale del Giocatore di Dungeons and Dragons (2025) è ora disponibile in più lingue. Nello specifico, da oggi possiamo trovarlo nei negozi specializzati e nelle librerie in spagnolo, tedesco, italiano e francese, quindi gran parte dell'Europa beneficerà di questa revisione.

Il Manuale del Giocatore (2025) aggiorna le regole della Quinta Edizione di D&D dopo più di un decennio, con 384 pagine riviste che presentano 48 sottoclassi per le 12 classi di personaggi del gioco, incluse le tre sottoclassi inedite: Sentiero dell'Albero del Mondo per il Barbaro, Collegio della Danza per il Bardo e Cerchio del Mare per il Druido.

Il manuale ha un layout aggiornato per rendere più facile trovare informazioni accurate anche nel bel mezzo di una sessione di gioco e include più opzioni, incantesimi e oggetti con cui equipaggiare i tuoi eroi. Sono state aggiunte anche altre proprietà di maestria, 380 incantesimi, 75 abilità e 16 sfondi, oltre a 10 specie.

Questo è il primo di tre libri fondamentali che i giocatori dovrebbero tenere a mente per stare al passo con le regole e la narrativa di Dungeons and Dragons in arrivo quest'anno. La Guida del Dungeon Master sarà disponibile in francese, tedesco, italiano e spagnolo il 26 giugno 2025, mentre il Manuale dei Mostri aggiornato (che abbiamo recensito nella sua versione inglese) sarà disponibile a settembre.

L'avventura ti aspetta...