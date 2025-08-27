Il marchio di ristorazione statunitense Cracker Barrel riporta in auge il vecchio logo a seguito di un forte contraccolpo

HQ

Cracker Barrel, l'istituto di ristorazione e catena di negozi di articoli da regalo degli Stati Uniti, non sta più ridisegnando il suo logo. Ciò avviene dopo che è stato proposto un nuovo logo semplificato, che rimuove l'affascinante omino arancione dall'appoggiarsi a un barile e la maggior parte del carattere elegante dal logo.

Le aziende hanno realizzato loghi "semplificati" per anni, ma sembrava che questo fosse un passo troppo lontano per gli americani, che hanno combattuto duramente contro il cambiamento. In un post sui suoi social media, Cracker Barrel ha confermato che non avrebbe più portato avanti il nuovo logo.

"Ringraziamo i nostri ospiti per aver condiviso le vostre voci e il vostro amore per Cracker Barrel. Abbiamo detto che avremmo ascoltato, e l'abbiamo fatto. Il nostro nuovo logo sta scomparendo e il nostro 'Old Timer' rimarrà", si legge nel post.

Annuncio pubblicitario:

Mentre alcuni sono felici di vedere questa polemica giungere al termine, un'altra parte di Internet non sarà felice fino a quando l'amministratore delegato Julie Felss Masino non si dimetterà. La folla anti-woke crede che anche il sostegno di Cracker Barrel alle iniziative LGBTQ+ dovrebbe cessare dopo questo cambio di logo.