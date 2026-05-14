Il marchio Jaguar che cambia di auto di lusso EV si chiama ufficialmente "Type 01"

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È passato un bel po' di tempo che Jaguar ha annunciato un cambio totale di marchio, che la porterà ad abbandonare completamente il mercato di massa a favore di pochi modelli selezionati, super costosi e lussuosi. La prima si chiamava "Type 00", ma ora il nome definitivo è stato rivelato mentre ci avviciniamo a una presentazione più formale dell'ultima auto più avanti quest'anno.

Attraverso un comunicato stampa, Jaguar ha confermato che l'auto sarà ufficialmente chiamata "Type 01". Jaguar afferma che lo "0" rappresenta la guida a zero emissioni, mentre il "1" indica il primo modello in questa era completamente nuova per Jaguar.

"Abbiamo reinventato Jaguar per una nuova era, ispirandoci a ciò che è successo prima. I nostri ingegneri hanno raggiunto questo risultato con un veicolo che appare e guida come nessun'altra auto elettrica, ma che riflette una provenienza unica. Il nome Type 01 fa parte di questa storia - per me, lo zero significa anche un completo reset del marchio, e la '1', la nostra prima auto per un nuovo capitolo, una 'unica nel suo genere'," dice il capo Jaguar Rawdon Glover.

Il Type 01 utilizzerà un sistema elettrico tri-motore che produce oltre 986 cavalli e 959 libbre di coppia, insieme a un'architettura elettrica da 850V e a una massiccia batteria da 120kWh. L'azienda punta a oltre 640 chilometri di autonomia e velocità di ricarica fino a 350 kW.

I primi prototipi veri e propri appariranno a Monaco per la gara di Formula E questo fine settimana, con una presentazione più formale prevista per la fine dell'anno.