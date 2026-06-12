Il Marocco conferma due dolorose assenze poco prima del debutto ai Mondiali

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Il Marocco ha annunciato ufficialmente quanto già riportato ieri: che due giocatori, Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) e Nayef Aguerd, si sono infortunati e dovranno lasciare la squadra, poco prima che il Marocco faccia il suo debutto ai Mondiali contro il Brasile (sabato 13 giugno, 23:59 CEST, 22:59 BST).

La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) ha dichiarato venerdì in un comunicato che Ez Abde, che gioca per il Betis, ha subito un infortunio al ginocchio destro che ha collezionato il legamento collaterale mediale e avrà bisogno di un lungo trattamento e riabilitazione. Aguerd, dell'Olympique de Marseille, è infortunato da settimane e, nonostante abbia mostrato "un notevole miglioramento nelle ultime settimane", non si riprenderà completamente prima dell'inizio della competizione.

L'allenatore del Marocco Mohamed Ouahbi ha chiamato due giocatrici, incluse nella pre-lista: l'attaccante Amine Sbaï, dell'Angers, e il difensore centrale Marwane Saadane, provenienti dal club saudita Al-Fateh.

Dopo il Brasile sabato, il Marocco affronta Scozia e Haiti. Dopo aver raggiunto le semifinali nel 2022 e aver raggiunto la finale della Coppa d'Africa quest'anno, le aspettative per la squadra nordafricana sono alte.