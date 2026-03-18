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Il Marocco è stato dichiarato vincitore ufficiale della Coppa d'Africa e il Senegal è stato privato del titolo, una decisione che ha scosso il mondo del calcio e annunciata martedì dalla Confederazione Africana di Calcio (CAF), con grande sorpresa di milioni di persone. La Commissione d'Appello della CAF ha escluso che il Senegal ha rinunciato alla partita quando ha lasciato il campo in segno di protesta contro una decisione arbitrale, un rigore negli ultimi minuti della partita.

Dopo 14 minuti, i giocatori sono tornati. L'internazionale marocchino Brahim Díaz del Real Madrid ha tirato il rigore, ma lo ha mancato con un famoso tiro "panenka", la partita è andata ai supplementari e successivamente il Senegal ha vinto la partita con un gol di Pepe Gueye, che si è concluso 1-0.

Dopo che il risultato fu annullato, il Marocco fu dichiarato vincitore 3-0.

Regolamenti AFCON Gli articoli 82 e 84 usati per privare il Senegal del titolo

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ha fatto appello per la violazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d'Africa.

L'articolo 82 afferma che "Se, per qualsiasi motivo, una squadra si ritira dalla competizione o non si presenta per una partita, o si rifiuta di giocare o lascia lo stadio prima della fine regolare della partita senza l'autorizzazione dell'arbitro, sarà considerata più persa e sarà eliminata definitivamente dalla competizione in corso. Lo stesso vale per le squadre precedentemente squalificate per decisione della CAF."

L'articolo 84 recita che "La squadra che viola le disposizioni degli articoli 82 e 83 sarà eliminata definitivamente dalla competizione. Questa squadra perderà la partita per 3-0 a meno che l'avversario non abbia ottenuto un risultato più vantaggioso al momento dell'interruzione; in questo caso questo punteggio sarà mantenuto. Il Comitato Organizzatore può adottare ulteriori misure".

Il Consiglio d'Appello della CAF ha accolto l'appello dal Marocco e, due mesi dopo, dalla partita del 18 gennaio, ha dichiarato che "In applicazione dell'articolo 84 del Regolamento della Coppa d'Africa, la squadra senegalese è dichiarata rinunciata alla partita, con il risultato registrato come 3-0 a favore della Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)".

Naturalmente, la Federazione Calcistica Senegalese ha definito questa decisione "una tragedia e basata su nulla", senza fondamento legale. "Il presidente della federazione contatterà gli avvocati; ci coinvolgeremo con le autorità competenti, e poi ci rivolgeremo al Tribunale Arbitrale dello Sport, che emetterà la decisione finale", ha dichiarato Seydou Sow, Segretario Generale della SFF.