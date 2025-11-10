Il Marocco ottiene la più grande disfatta di sempre nella storia dei Mondiali, 16-0 contro la Nuova Caledonia con l'uso del cartellino verde

HQ

La squadra Under 17 del Marocco ha fatto la storia ottenendo la sconfitta più alta di sempre in una partita della Coppa del Mondo FIFA di qualsiasi categoria, 16-0, una parte della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA Under 17. Questa è la più grande vittoria di sempre per qualsiasi partita di Coppa del Mondo di qualsiasi categoria di età, uomini o donne, passando 13-0 dalla Spagna alla Nuova Zelanda nella Coppa del Mondo Under 17 1997.

Questa impresa è stata raggiunta grazie alla Nuova Caledonia che è rimasta con nove giocatori dopo 30 minuti. In effetti, la partita è stata degna di nota anche per l'uso di un cartellino verde, un nuovo sistema della FIFA introdotto per la prima volta nella Coppa del Mondo Under 20 il mese scorso (quello che il Marocco ha vinto contro l'Argentina). Gli allenatori possono invocarlo due volte in una partita per contestare le decisioni dell'arbitro, chiedendogli di rivedere un'azione utilizzando il Football Video Support (FVS), un'alternativa "più leggera" al VAR da utilizzare nelle partite in cui il VAR non è disponibile.

Il Marocco ha usato il cartellino verde qui per far rivedere all'arbitro un'azione che ha portato al secondo cartellino rosso. Il Marocco aveva segnato tre gol prima di allora, e ne aveva segnati otto tra i due tempi.

Purtroppo per loro, questo non è bastato per qualificarsi matematicamente al turno successivo del torneo, e sono arrivati terzi nel girone dietro Giappone e Portogallo, avendo perso tutte e due le partite precedenti. La buona notizia è che in questa competizione, le otto migliori terze classificate si qualificano anche per gli ottavi di finale, quindi il Marocco può ancora farcela grazie alla sua grande media gol.

Che cos'è la Coppa del Mondo FIFA Under 17?

La Coppa del Mondo FIFA Under 17 è giocata da giocatori di età pari o inferiore a 17 anni, si tiene per la prima volta nel 1985 e si tiene ogni due anni. La Germania ha battuto la Francia nell'ultima edizione del 2023 e la Nigeria è la squadra di maggior successo, vincendo cinque edizioni. L'edizione 2025 si terrà in Qatar e le fasi a eliminazione diretta continueranno tra questo mese fino alle finali del 27 novembre.