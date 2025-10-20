Il Marocco stordisce l'Argentina nella Coppa del Mondo Under 20 e punta alla gloria della Coppa del Mondo nel 2026

HQ

Il Marocco ha sbalordito l'Argentina, favorita per la Coppa del Mondo Under 20 dopo aver vinto tutte le partite e aver subito solo due gol nel torneo (e aveva vinto la competizione giovanile un record di sei volte), e ha sollevato la Coppa del Mondo FIFA Under 20 per la prima volta. Un trofeo che è stato ampiamente celebrato nel paese nordafricano, con migliaia di persone che sono scese in strada, in quanto è il più grande trofeo internazionale del paese di tutti i tempi, che conferma l'impennata della qualità dei giocatori marocchini.

Tra questi, due nomi sono destinati a diventare elementi di spicco per la nazionale maggiore del Marocco per molti anni a venire, Yassir Zabiri (attaccante del club portoghese Famalicão), che ha segnato i due gol della finale, e Othmane Maamma (attaccante del Watford). Il Marocco ha giocato bene le sue carte, concedendo il possesso palla all'Argentina, costruendo una difesa affidabile attorno al portiere Ibrahim Gomis dell'Olympique Marsiglia e aspettando le loro occasioni in contropiede.

Non è un caso che questo trofeo arrivi quattro anni dopo che il Marocco è arrivato quarto ai Mondiali 2022 (dove ha giocato per la prima volta le semifinali) e ha vinto il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, battendo l'Egitto per 6-0. L'illusione sul calcio marocchino è ai massimi storici e l'allenatore Mohamed Ouahbi ha detto che non aspetterà il 2030 (dove il Marocco ospiterà la Coppa del Mondo FIFA insieme a Spagna e Portogallo), "il Marocco ci proverà nel 2026".