Il Marocco stordisce l'Argentina nella Coppa del Mondo Under 20 e punta alla gloria della Coppa del Mondo nel 2026
Il Marocco ha vinto il suo più grande titolo internazionale di calcio con la sua squadra Under 20.
Il Marocco ha sbalordito l'Argentina, favorita per la Coppa del Mondo Under 20 dopo aver vinto tutte le partite e aver subito solo due gol nel torneo (e aveva vinto la competizione giovanile un record di sei volte), e ha sollevato la Coppa del Mondo FIFA Under 20 per la prima volta. Un trofeo che è stato ampiamente celebrato nel paese nordafricano, con migliaia di persone che sono scese in strada, in quanto è il più grande trofeo internazionale del paese di tutti i tempi, che conferma l'impennata della qualità dei giocatori marocchini.
Tra questi, due nomi sono destinati a diventare elementi di spicco per la nazionale maggiore del Marocco per molti anni a venire, Yassir Zabiri (attaccante del club portoghese Famalicão), che ha segnato i due gol della finale, e Othmane Maamma (attaccante del Watford). Il Marocco ha giocato bene le sue carte, concedendo il possesso palla all'Argentina, costruendo una difesa affidabile attorno al portiere Ibrahim Gomis dell'Olympique Marsiglia e aspettando le loro occasioni in contropiede.
Non è un caso che questo trofeo arrivi quattro anni dopo che il Marocco è arrivato quarto ai Mondiali 2022 (dove ha giocato per la prima volta le semifinali) e ha vinto il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, battendo l'Egitto per 6-0. L'illusione sul calcio marocchino è ai massimi storici e l'allenatore Mohamed Ouahbi ha detto che non aspetterà il 2030 (dove il Marocco ospiterà la Coppa del Mondo FIFA insieme a Spagna e Portogallo), "il Marocco ci proverà nel 2026".