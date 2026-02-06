Il massimo generale russo è stato fucilato a Mosca

HQ

Il tenente generale Vladimir Alexeyev, una figura di alto livello dell'agenzia di intelligence militare russa, è stato portato d'urgenza in ospedale venerdì dopo essere stato colpito più volte da colpi di arma da fuoco in un edificio residenziale nel nord-ovest di Mosca, hanno riferito gli investigatori russi. L'aggressore è fuggito dalla scena e le autorità hanno avviato un'indagine penale sull'attacco.

Alexeyev ricopre il ruolo di vice capo del GRU, il servizio di intelligence militare russo, e ha svolto un ruolo chiave nel coordinamento delle relazioni tra il ministero della difesa e il gruppo mercenario Wagner durante le prime fasi della guerra in Ucraina. È stato inoltre coinvolto nelle trattative durante la breve rivolta di Wagner nel giugno 2023, guidata dal suo fondatore Yevgeny Prigozhin, poi deceduto in un incidente aereo.

La sparatoria segue una serie di assassinii che hanno preso di mira alti ufficiali russi dall'inizio della guerra, con tre tenenti generali uccisi a Mosca o nei dintorni dal dicembre 2024. Gli attacchi hanno alimentato la rabbia tra i commentatori pro-guerra, che hanno messo in dubbio le misure di sicurezza per i massimi funzionari militari, mentre Mosca continua a incolpare l'Ucraina per diversi incidenti...