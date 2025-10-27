Il Masters di Parigi perde il numero 1 di Francia: Ugo Humbert si ritira all'ultimo momento

HQ

Il Masters di Parigi è già iniziato, con le assenze di Novak Djokovic per esaurimento e Holger Rune e Jack Draper per infortunio. Un altro ritiro è stato annunciato lunedì, ed è un colpo al cuore per i tifosi di Parigi, poiché il primo giocatore francese, Ugo Humbert, che ha raggiunto la finale l'anno scorso, perdendo contro Zverev, si è ritirato.

Humbert avrebbe dovuto debuttare martedì 28 ottobre contro Alejandro Davidovich Fokina, recente secondo classificato a Vienna. Lo spagnolo, invece, affronterà un lucky loser, Valentin Royer. Il vincitore avrebbe affrontato Darderi o Cazaux nel turno successivo.

È anche un duro colpo per Ugo Humbert, poiché perderà tutti i 600 punti rispetto al finalista dell'anno scorso e lascerà la top 30, il che significa che non sarà testa di serie per gli Australian Open del prossimo anno. Umbert, vincitore di sette titoli ATP in singolare, era classificato n. 24 del mondo prima del Masters di Parigi di quest'anno.