Il medagliato olimpico svizzero di snowboard Ueli Kestenholz è morto in una valanga

Lo snowboarder svizzero e medagliato olimpico Ueli Kestenholz è deceduto dopo essere stato sepolto da una valanga nella regione del Loetschental, nel cantone del Vallese, ha confermato la Swiss Ski martedì. Aveva 50 anni.

Kestenholz ha vinto una medaglia di bronzo nello slalom gigante alle Olimpiadi invernali di Nagano 1998, segnando il debutto dello snowboard come sport olimpico. Ha poi conquistato diversi podi in Coppa del Mondo prima di ritirarsi dallo snowboard competitivo nel 2006.

Secondo la polizia del Vallese, la valanga si è verificata domenica sul versante orientale della cima Hockuchriz, a un'altitudine di circa 2.400 metri. La dichiarazione non ha nominato Kestenholz, ma Swiss Ski ha successivamente confermato la sua identità.

Un compagno di sci che era con Kestenholz in quel momento riuscì a sfuggire alla valanga illeso. Seguirono rapidamente tributi, ricordando Kestenholz come pioniere dello snowboard svizzero e figura chiave nella prima storia olimpica dello sport.