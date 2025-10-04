Il medico della MotoGP afferma che sarebbe "negligente" fissare una data precisa per il ritorno di Jorge Martín dopo l'ultimo incidente

HQ

Jorge Martín, campione della MotoGP nel 2024, ha vissuto un anno da incubo, una serie costante di infortuni iniziata nella pre-stagione, dove una grave caduta gli ha fatto saltare diversi Gran Premi. Al suo ritorno alle competizioni, al GP del Qatar ad aprile, ha subito un'altra caduta danneggiando le costole e subendo uno pneumotorace. È tornato a luglio per il GP della Repubblica Ceca... ma lo scorso fine settimana, durante il GP del Giappone a Motegi, è caduto di nuovo durante lo sprint, rompendosi la clavicola quando si è scontrato con il compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Il manager dell'Aprilia, Paolo Bonora, ha confermato che Martín salterà anche il GP d'Australia tra due settimane. Potrebbe tornare per il Gran Premio della Malesia una settimana dopo. Si aspettano di tornare prima del finale di stagione a Valencia a novembre, ma il direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, ha detto che sarebbe "negligente" per lui fissare una data precisa per il ritorno di Martin.

"L'intervento è stato molto buono, è sicuramente un grosso infortunio. Stiamo verificando il piano di recupero con il medico. Posso confermare con certezza che purtroppo non si unirà a noi a Phillip Island", ha detto Bonora (via Motorsport). "Dobbiamo capire la sua situazione fisica giorno per giorno. Non è una fessura standard della clavicola, è in due punti. Quindi è necessario aspettare. Un grande abbraccio a Jorge, e vorrei dirgli che tutta la squadra gli è vicina in questo particolare momento".