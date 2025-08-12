Il mega successo di Elden Ring: Nightreign vede i profitti operativi di Bandai Namco salire di 8 miliardi di yen

HQ

Sono stati pubblicati gli ultimi dati trimestrali sugli utili di Bandai Namco, il che significa che possiamo immergerci in profondità nei successi dell'azienda. Con 5 milioni di copie di Elden Ring: Nightreign vendute, ci aspettavamo un trimestre piuttosto buono per Bandai, e sembra che l'editore abbia motivo di stappare un po' di champagne.

Gli ultimi dati finanziari mostrano che gli utili operativi sono aumentati di 7,9 miliardi di yen (circa 54 milioni di dollari) e le vendite complessive sono aumentate di circa 20 miliardi di yen (circa 135 milioni di dollari). I giocattoli e gli hobby sono stati i grandi vincitori per Bandai Namco, insieme al digitale, che ha visto un aumento dei profitti di 7 miliardi di yen.

Bandai Namco attribuisce Gundam al suo successo digitale, così come alla crescita esplosiva di Elden Ring: Nightreign. Elden Ring come roguelike di Fortnite potrebbe non sembrare così avvincente come sulla carta, ma una volta che i giocatori ci hanno messo le mani sopra, ne sono rimasti affascinati.

Altri contenuti per Nightreign sono in arrivo e abbiamo già visto l'impegno di FromSoftware nel gioco con boss più difficili e modifiche al bilanciamento in risposta al feedback dei giocatori. Forse questo potrebbe essere una solida mucca da mungere per Bandai Namco in futuro, piuttosto che un successo per un trimestre.

Elden Ring: Nightreign è ora disponibile su Xbox, PlayStation e PC.