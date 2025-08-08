Il meglio di Agatha Christie: cinque adattamenti che ogni fan di Agatha Christie dovrebbe guardare

HQ

Agatha Christie, l'indiscussa regina del crimine, ha venduto più libri di qualsiasi altro scrittore nella storia: oltre due miliardi di copie. Con sessantasei romanzi polizieschi e centocinquantatré racconti raccolti in varie raccolte, insieme a poche altre opere, i suoi misteri, pieni di colpi di scena intelligenti, personaggi memorabili e quei momenti così soddisfacenti in cui tutto va al suo posto, ci hanno tenuto incollati per decenni.

Quindi non c'è da meravigliarsi che le sue storie abbiano dato vita ad alcuni adattamenti davvero brillanti. Come fan di Agatha Christie da sempre, mi sono piaciuti molti di questi (alcuni più di una volta), quindi ho pensato di condividere i miei preferiti. Se sei nuovo nel mondo di Agatha Christie, ognuno di questi sarà una fantastica introduzione alla Regina del Crimine in persona. Quindi non perdiamo altro tempo. Gamereactor ti invita a esplorare quello che consideriamo il meglio degli adattamenti di Agatha Christie.

5. E poi non ce n'era nessuno (1945)

Cominciamo con un classico. And Then There Were None è basato sul romanzo best-seller di Christie, in cui dieci sconosciuti vengono invitati su un'isola remota e iniziano misteriosamente a morire uno dopo l'altro. È l'ultimo "giallo" mentre i sopravvissuti cercano di capire chi è l'assassino prima che se ne vadano tutti. L'adattamento del 1945 è meravigliosamente atmosferico, inchiodando davvero quel senso di paranoia e claustrofobia. Inoltre, le interpretazioni sono perfette, soprattutto per un film del suo tempo. Potrebbe sembrare un po' vecchia scuola, ma c'è un motivo per cui è ancora così venerato. A parte questo film, la miniserie della BBC del 2015 è un eccellente aggiornamento: più cupa, più lunatica e molto più fedele al finale più cupo del libro. Se vuoi qualcosa con un po' più di intensità psicologica, dai un'occhiata anche a quello.

4. Morte sul Nilo (1978)

Al quarto posto c'è Morte sul Nilo. Ambientato sullo splendido sfondo di una crociera fluviale egiziana, questo film ha tutto ciò che ci si aspetterebbe da una storia di Christie: un'ambientazione affascinante, una ricca vittima e, naturalmente, Poirot che usa le sue "piccole cellule grigie" per risolvere il caso. Peter Ustinov interpreta Poirot con uno stile affascinante e rilassato, che potrebbe non piacere a tutti, ma l'ho trovato divertente e adatto a questo grande mistero intriso di sole. Inoltre, il cast stellare (Bette Davis, Mia Farrow) lo rende una vera delizia. A parte questo film, la versione del 2022 di Kenneth Branagh è visivamente mozzafiato con le sue ampie inquadrature dell'Egitto, anche se le opinioni sono divise su come si misuri. Per me, il punto di vista di Ustinov vince ancora in termini di fascino. Detto questo, il film di Branagh vale sicuramente la pena di essere visto.

3. Assassinio sull'Orient Express (1974)

Ora, questo è il film di Poirot. Albert Finney indossa i famosi baffi per questo adattamento del 1974, ed è una corsa brillante ed elegante dall'inizio alla fine. La trama è classica: un omicidio avviene durante un sontuoso viaggio in treno e Poirot deve ricomporre i pezzi del puzzle mentre tutti gli altri diventano sospettati. Il cast corale è assolutamente leggendario, Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman (che ha vinto un Oscar per il suo ruolo), e l'atmosfera d'epoca del film è splendidamente catturata. È pura evasione da Christie al suo meglio. E puoi anche dare un'occhiata al remake del 2017 con Kenneth Branagh nei panni di Poirot. È divertente e appariscente, ma devo ammettere che il Poirot di Finney occupa un posto speciale nel mio cuore. E il cast originale è semplicemente imbattibile.

2. Testimone d'accusa (1957)

Questo potrebbe sorprendere qualcuno, ma credetemi, Witness for the Prosecution merita il suo posto. Diretto dal grande Billy Wilder, questo dramma giudiziario è pieno di colpi di scena, che ti tengono con il fiato sospeso fino all'ultima scena. Charles Laughton interpreta l'arguto e tagliente avvocato difensore, e le interpretazioni (Marlene Dietrich è ipnotizzante) sono di prim'ordine. Non è il tipico mistero di omicidio, si tratta più del processo e delle sorprese che si svolgono, ma è questo che lo rende così avvincente. La regia di Wilder aggiunge un tocco di umorismo che alleggerisce la tensione nel modo giusto. Ciò che è particolarmente affascinante è il modo in cui il film esplora i temi della giustizia e della moralità, costringendoci a mettere in discussione l'affidabilità sia dei testimoni che del sistema legale stesso. Le motivazioni di ogni personaggio sono sapientemente realizzate, rendendo difficile discernere la verità in mezzo all'inganno. Alla fine, ti ritroverai non solo intrattenuto, ma anche a riflettere sulle complessità della natura umana e su quanto si possa arrivare per l'amore e la sopravvivenza.

1. Poirot (1989-2013)

Ok, questo è un po' un imbroglio, dato che stiamo parlando principalmente di film, ma non c'è modo di lasciare il Poirot di David Suchet fuori dal primo posto. Per me, questa serie è l'adattamento definitivo dell'opera di Agatha Christie. David Suchet è Hercule Poirot: ogni piccolo dettaglio, dai suoi modi di fare al suo perfezionismo ossessivo, è perfetto. La serie copre quasi tutti i casi di Poirot, da quelli famosi come Assassinio sull'Orient Express a gemme meno conosciute. La qualità della produzione è costantemente alta e il cast di supporto, tra cui i fidati amici di Poirot, il capitano Hastings e l'ispettore capo Japp, lo rendono ancora più piacevole. È il modo perfetto per vivere il lavoro di Christie's. E una menzione speciale va a Miss Marple (2004-2013). Anche se questa serie potrebbe non essere buona come la serie di Poirot, è una fantastica continuazione se ti è già piaciuta la serie di Poirot e desideri qualcosa di simile. Con la sua accogliente ambientazione di villaggio e l'abilità nel risolvere i crimini, aggiunge un sapore diverso all'universo di Christie's che è altrettanto accattivante. Quindi, se sei un fan dei misteri, non dimenticare di dare un'occhiata anche alle avventure di Miss Marple.

Quindi il gioco è fatto! I miei cinque migliori adattamenti di Agatha Christie. So che ce ne sono molti altri là fuori (oltre 200), ma questi sono quelli che mi sono rimasti davvero impressi. Sono arrivato così vicino a includere molti altri fantastici adattamenti, ma alla fine, questi cinque sono quelli a cui torno più e più volte.

E se sei nuovo nel mondo di Christie's, ognuno di questi sarà una fantastica introduzione alla Regina del Crimine in persona. Ora ci piacerebbe conoscere le tue esperienze con gli adattamenti di Agatha Christie. Quale consideri il migliore? Vorresti riorganizzare l'elenco o aggiungerne altri? Non vediamo l'ora di vedere le vostre scelte nei commenti!