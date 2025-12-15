Il meglio di Rob Reiner

HQ

Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia che Rob Reiner e la moglie Michele sono entrambi venuti a mancare. Le autorità di Los Angeles stanno attualmente indagando su quanto accaduto e, per ora, i dettagli restano poco chiari. Mentre aspettiamo ulteriori informazioni, volevamo prenderci un momento per concentrarci sul lavoro di Rob Reiner. A livello personale, è uno dei miei registi preferiti. Da grande fan di Stephen King, ho sempre pensato che Rob Reiner (insieme a Frank Darabont) fosse uno dei pochi registi che comprendeva davvero le storie di Stephen King. Naturalmente, la sua carriera va ben oltre le trasposizioni di Stephen King, e pensò: quale modo migliore per rivisitare la sua eredità se non mettere insieme una Top 5.

5. When Harry Met Sally... (1989)

Questo film vive e muore attraverso le sue conversazioni. Ed è proprio per questo che funziona ancora. Molto prima che le moderne commedie romantiche trasformassero la consapevolezza di sé in un tratto della personalità, When Harry Met Sally... si fidava che due persone che parlavano potessero bastare. La famosa scena della tavola calda attira tutta l'attenzione, ma la vera magia sta nelle piccole cose: le passeggiate per New York, le telefonate imbarazzanti, il modo in cui il tempo passa silenziosamente tra una scena e l'altra. Reiner capiva che le relazioni non si basano su grandi momenti, ma su tutto ciò che sta nel mezzo.

4. A Few Good Men (1992)

Tutti ricordano "Non riesci a sopportare la verità", ma ciò che è facile dimenticare è quanto il film sia contenuto fino a quel momento. Reiner passa la maggior parte del tempo trattenendosi, lasciando che la tensione ribolga invece di esplodere. Ciò che fa funzionare il film non è solo la performance di Nicholson, ma anche la sicurezza con cui Reiner mette in scena il potere: chi è seduto, chi è in piedi, chi controlla la stanza. È un cinema old-school, preciso e paziente, ed è per questo che il climax colpisce così forte.

3. The Princess Bride (1987)

Ci sono pochissimi film in cui ogni singolo personaggio sembra iconico, ma questo è uno di questi. Anche ruoli minori, permanentemente impressi nella cultura pop. Il più grande risultato di Reiner qui è il tono. Il film non ti fa mai troppo l'occhiolino, ma è sempre coinvolto nella battuta. Rispetta le fiabe pur ridendo dolcemente di esse. Questo equilibrio è il motivo per cui le persone scoprono The Princess Bride in diverse fasi della vita, e se ne innamorano ogni singola volta. L'ho rivisto solo pochi mesi fa, e non mi sorprenderebbe se dovessi rileggerlo ancora una volta.

2. Misery (1990)

È qui che Reiner mostra davvero il suo coraggio. Misery è sorprendentemente controllato: una location principale, due personaggi centrali, nessuna distrazione. Ogni decisione è una questione di pressione. È anche una storia di Stephen King incredibilmente difficile da adattare. Il romanzo è pieno di monologhi interiori, sequenze oniriche e ricordi frammentati, eppure il film evita la maggior parte dei trucchi horror tradizionali. Non ci sono grandi segnali musicali o montaggi appariscenti, solo performance e ritmo. Kathy Bates domina completamente lo schermo, ma Reiner merita un enorme merito per aver saputo quando tirarsi indietro e lasciare che il disagio faccia il suo lavoro.

1. Stand by Me (1986)

Reiner qui non romanticizza l'infanzia. C'è calore, ma anche paura, tristezza e la silenziosa consapevolezza che alcune amicizie non sopravvivono crescendo. È un film che in qualche modo sembra profondamente personale per quasi tutti quelli che lo vedono, e non è un caso. Per me, probabilmente questo è il film che meglio cattura lo spirito del lavoro di Stephen King. È anche l'adattamento preferito di King, e come disse Rob Reiner nel 1986, Stephen King si scusò per quindici minuti dopo averlo visto per la prima volta e poi osservò: "È il miglior film mai fatto con tutto ciò che abbia scritto."