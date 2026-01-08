Il meglio e il peggio nel mondo dei videogiochi nel 2025

HQ

Come sapete, abbiamo finito di pubblicare le nostre liste dei migliori giochi del 2025 in diverse categorie. Ma ci sono stati anche molti sviluppi nel mondo dei videogiochi che non rientrano davvero in queste classifiche, né positivi che negativi. Tenendo questo a mente, ora riassumo le cinque cose migliori e cinque peggiori nel mondo dei videogiochi dell'ultimo anno - escludendo le uscite dei giochi (quelle puoi trovare nelle liste dei giochi dell'anno).

Le cose migliori che sono successe nel mondo dei videogiochi nel 2025:

5. Battlefield 6 sfida Call of Duty

Non è un segreto che molti credano che la serie Call of Duty si sia appoggiata troppo a lungo al suo nome e non sia riuscita a offrire l'intrattenimento di qualità che ci si aspetterebbe da un gioco che continua a essere il gioco più venduto al mondo anno dopo anno. Ecco perché è stata una notizia così positiva che Battlefield 6 sia stato un enorme successo quando Call of Duty: Black Ops 7 non ha mantenuto le promesse. Per la prima volta in decenni, la gemma di Activision Blizzard sembra destinata a subire un duro colpo, e ora serve un aumento di qualità, qualcosa di cui tutti trarremo beneficio.

4. Più multi-formato

È troppo presto per dire se questa sia una tendenza duratura, ma Microsoft ha rilasciato Gears of War per PlayStation 5 e annunciato Halo: Campaign Evolved per lo stesso formato, e Sony ha lanciato Helldivers II per Xbox dicendo che era stato un buon affare. Allo stesso tempo, sta diventando sempre più ovvio rilasciare tutto per PC. Forse stiamo entrando in un'era in cui eviteremo sempre di perdere i giochi principali a causa del formato che scegliamo.

3. Steam Machine e Xbox Ally offrono nuovi modi per giocare ai giochi PC

Certo, questo punto dovrebbe probabilmente essere incluso nel 2026, e Steam Machine non è ancora stato rilasciato. Ma... È stato annunciato e sta già facendo una grande impressione, mentre Xbox Ally è stato lanciato qualche mese fa. Grazie a questi, possiamo aspettarci modi completamente nuovi di consumare i giochi PC nel prossimo anno, dove la facilità d'uso e l'ottimizzazione sono stati i principi guida in un modo che altrimenti associeremmo principalmente al mondo delle console. In breve, non è mai stato così facile giocare a giochi per PC, e forse questo è un segno che i giochi PC e console si stanno completamente fondendo?

2. Le indie hanno guidato

Mentre i cosiddetti giochi AAA continuano a richiedere almeno cinque anni per essere sviluppati e costano centinaia di milioni (eppure sono ancora pieni di microtransazioni) e ricevono ancora recensioni tiepide a causa del loro design anonimo, gli indie hanno guidato la strada più che mai. Titoli come Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Dispatch, Peak, Blue Prince e Absolum hanno dominato le discussioni di quest'anno sui videogiochi e spesso hanno ottenuto punteggi incredibilmente buoni. Il 2025 è stato un anno in cui la qualità ha dato i suoi frutti.

1. Fu rilasciato lo Switch 2

L'originale Switch è stato lanciato nel 2017 e, all'epoca, molte persone erano deluse dalle sue prestazioni. Quando Nintendo ha detto che non aveva nuovo hardware in preparazione all'inizio del 2020, molti hanno pensato che stessero mentendo perché era impensabile che il Switch rimanesse rilevante così a lungo. Ora sappiamo che Nintendo diceva la verità, e Switch 2 è stato rilasciato quest'estate. Forse un po' meno entusiasmante nel design di quanto sperassimo, e con meno giochi di quanti avremmo voluto, ma che ventata d'aria fresca in un mondo di gaming altrimenti insolitamente noioso, con pochi nuovi grandi titoli, dove i titoli negativi sono stati almeno tanto comuni quanto quelli positivi.

La cosa peggiore che sia successa nel mondo dei videogiochi nel 2025:

5. L'IA prende il controllo del mondo dei videogiochi

Studio dopo studio parlava di come abbiano iniziato a implementare l'IA nel loro lavoro. Fondamentalmente, questo è un aspetto positivo che renderà la vita molto più facile, ma probabilmente sarà anche l'inizio di una china scivolosa, in cui l'uso dell'IA prenderà sempre più il sopravvento (qualcuno crede seriamente che si fermerà qui o addirittura declinerà?). I giochi con il cosiddetto slop dell'IA stanno diventando sempre più comuni, e c'è un rischio imminente che la creatività ne risentisca. Perché inventare qualcosa che gli altri copieranno rapidamente con l'IA?

4. Aumenti di prezzo irragionevoli da parte di Microsoft

Microsoft non è l'unica ad aver aumentato i prezzi quest'anno, ma ha sicuramente guidato l'industria del gaming e ha spinto così lontano che le vendite del Xbox Series S/X hanno subito un colpo ancora più grande di quanto già accaduto. Tuttavia, il vero colpo è arrivato in autunno con Game Pass, quando l'abbonamento Ultimate è stato aumentato di un impressionante 50%, e il soprannome "la migliore offerta nel gaming" è ora sicuramente discutibile.

3. Grand Theft Auto VI è stato ritardato

Uno dei motivi per cui il 2025 era così privo di lanci di grandi partite programmati era dovuto a Grand Theft Auto VI. Le aziende sono terrorizzate all'idea di pubblicare i loro giochi vicino a questa scena, e molte li hanno quindi rimandati al 2026. Ma come detto, Grand Theft Auto VI non si è concretizzato, lasciando un enorme buco nero nelle liste delle uscite che, oltre a essere molto deludente per i fan, probabilmente avrà conseguenze negative anche il prossimo anno. Quali partite ora usciranno prima dell'autunno 2026 per evitare uno scontro, e quali saranno posticipate al 2027 per esattamente lo stesso motivo?

2. Chiusure dei pesi pesanti

Mentre i giochi indie sono fioriti e hanno portato successo dopo successo, AAA ha avuto un periodo più difficile. Nel 2025, abbiamo avuto il dubbio piacere di riportare ripetutamente giochi cancellati come Black Panther, Contraband, Hytale, Perfect Dark, Transformers: Reactivate, Wonder Woman, e innumerevoli titoli senza nome come un gioco fantasy di Sony London Studio, un gioco God of War di Bluepoint, e molto, molto altro. Purtroppo, l'industria AAA non sembra essere in buona salute al momento.

1. Licenziamenti massicci

Le cose si sono un po' calmate verso la fine dell'anno, ma troppo del 2025 è stato dedicato a migliaia di sviluppatori che hanno perso il lavoro mentre anche i loro studi sono stati chiusi. Certo, non è possibile trattenere le persone a nessun costo, ma avremmo preferito una migliore lungimiranza e pianificazione piuttosto che togliere il tappeto sotto i piedi delle persone. Purtroppo, sarà difficile per le persone riprendersi man mano che l'IA farà sempre più il segno e l'industria AAA non è al suo meglio, e questo è purtroppo il punto più amaro di tutto l'anno.