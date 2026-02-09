Il memoriale per le vittime di un incendio in un bar svizzero prende fuoco a Crans-Montana

HQ

Un memoriale allestito per onorare le vittime di un incendio mortale il giorno di Capodanno in Svizzera ha preso fuoco nelle prime ore di domenica, con la polizia che ha detto che l'incendio è probabilmente stato causato da candele lasciate accese all'interno dell'omaggio. Il memoriale era stato eretto vicino al bar Le Constellation nella località sciistica di Crans-Montana, dove 41 persone morirono e 115 rimasero ferite quando una festa affollata si trasformò in uno dei disastri più mortali del paese.

Il tributo improvvisato, pieno di fiori, candele e messaggi di condoglianze, si è incendiato poco prima delle 6 del mattino, secondo la polizia del cantone del Vallese. I servizi di emergenza riuscirono rapidamente a contenere l'incendio e nessuno rimase ferito, anche se diversi oggetti commemorativi furono danneggiati. Un grande libro di ricordo contenente messaggi dei visitatori delle ultime cinque settimane è stato salvato dalle fiamme.

Gli investigatori hanno detto che l'incendio probabilmente è iniziato vicino a candele poste al centro del memoriale ed hanno escluso il coinvolgimento di terze parti. L'incidente ha rinnovato rabbia e frustrazione tra le famiglie delle vittime, già critiche nei confronti delle autorità locali per mancanze di sicurezza legate all'incendio originale nel bar, che non era stato sottoposto a ispezioni antincendio obbligatorie dal 2019. Diversi funzionari, insieme ai co-proprietari del bar, sono ancora sotto indagine penale mentre la tragedia continua a gettare una lunga ombra sul resort...