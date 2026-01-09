Il meraviglioso mondo di Oz riceve una svolta terrificante in Gale: Yellow Brick Road

Siamo rimasti tutti stupiti e sbalorditi dal ritorno al meraviglioso nei film Wicked, due epiche musicali che mettono in mostra la bellezza e la genialità di questa terra fantastica. Ora che Wicked è concluso, potresti cercare altri da Oz, e in tal caso, abbiamo qualcosa che potrebbe interessarti.

Il regista Daniel Alexander ha deciso di dare una sua interpretazione al mondo di Oz in un nuovo film basato su una sceneggiatura scritta da Matthew R. Ford. A differenza della precedente meravigliosa avventura, questo film è spaventoso e terrificante, raccontando un'avventura nata direttamente dagli incubi e non dai sogni.

Conosciuto come Gale: Yellow Brick Road, questo è di fatto un sequel di The Wizard of Oz, un film che riprende decenni dopo quel film e presenta una Dorothy Gale anziana che inizia a sperimentare il richiamo alla terra di Oz. Dopo essere stata traumatizzata dal suo primo viaggio in questo mondo, questa anziana Dorothy tenta di avvertire la nipote dei pericoli di Oz, ma la giovane Emily viene attratta e costretta comunque ad affrontare le sue paure.

Per quanto riguarda alcuni degli orrori che ci aspettano, ci promettono volti familiari che sono stati distorti dal tempo, oltre a nuovi personaggi che ti metteranno a disagio. La sinossi spiega ulteriormente quanto segue.

"Dorothy Gale, ora un'anziana tormentata dal suo passato, cerca di avvertire la nipote Emily, ma quando le visioni diventano realtà, Emily viene trascinata in una terra un tempo meravigliosa, ora contorta dal terrore. Lì scopre legami inquietanti con la sua famiglia e incontra sia strane nuove figure sia echi distorti del passato."

La data della prima di Gale: Yellow Brick Road è fissata per l'11 febbraio, per una serata, suggerendo che presto potrete guardare il film in digitale dopo. Per un ulteriore assaggio di ciò che verrà, dai un'occhiata al trailer del film qui sotto.