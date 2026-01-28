Il merchandising del remake di Assassin's Creed: Black Flag sarebbe trapelato

A quanto pare, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il nome presunto per un remake su larga scala del classico, era originariamente previsto per l'uscita nei prossimi mesi. Tuttavia, a causa dell'ampio reset dei loro studi e progetti da parte di Ubisoft, sembra che sia stato rinviato.

Nonostante ciò, il merchandising ufficiale associato al progetto è già trapelato, questa volta tramite l'insider "j0nathan", che è stato tra i primi a rivelare il nome "Resynced" prima della valutazione ufficiale ESRB.

Ha condiviso un'immagine di quella che sembra essere merce ufficiale sotto forma di statua progettata e prodotta da Pure Arts. Qui vediamo Edward Kenway, che non sembra molto diverso da prima - ma nessuno se lo aspettava.

Curiosamente, la statua è stata inserita sulla piattaforma di rivendita Vinted senza alcuna descrizione della sua origine. Tuttavia, l'insider menzionato ha osservato che è completamente nuovo e non associato a nulla di già rilasciato.

La lista includeva anche i loghi ufficiali di Ubisoft e Pure Arts, con un rilascio previsto per il 2026.