Il Messico cerca di porre fine alla maledizione delle partite iniziali della Coppa del Mondo contro il Sudafrica stasera

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Il Messico, una delle tre nazioni ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026, sarà anche protagonista della partita d'apertura e della cerimonia di apertura (beh, la prima di tre diverse cerimonie di apertura in tre paesi). Giovedì 11 giugno: La Coppa del Mondo inizia ufficialmente con una partita contro il Sudafrica a Città del Messico.

E la squadra messicana ha la possibilità non solo di impressionare il mondo in un'occasione così speciale, ma anche di porre fine a una maledizione: il Messico ha giocato sette volte nelle partite d'apertura della Coppa del Mondo dal 1930... ma non ne ha mai vinto uno.

Tutto iniziò nella prima Coppa del Mondo riconosciuta come tale dalla FIFA, l'edizione del 1930 in Uruguay, quando il Messico fu travolto 4-1 dalla Francia nella prima partita ufficiale di Coppa del Mondo, come riportato da El País. Quello che seguì non fu molto meglio:



Coppa del Mondo 1950: Il Messico perse 4-0 contro il Brasile nella partita d'apertura



Coppa del Mondo 1954: Il Messico perse 5-0 contro il Brasile in una delle due partite d'apertura (giocate nello stesso periodo della Francia per 1-0)



Coppa del Mondo 1958: Messico perse 3-0 contro la Svezia (in una delle otto partite iniziali simultanei)



Coppa del Mondo 1962: Il Messico perse 2-0 contro il Brasile nella partita d'apertura



Coppa del Mondo 1970: Il Messico pareggiò 0-0 contro l'Unione Sovietica nella partita d'apertura



Coppa del Mondo 2010: Il Messico ha pareggiato 1-1 contro il Sudafrica nella partita d'apertura



Nel complesso, il Messico non ha giocato molto bene ai Mondiali, con i quarti di finale del 1970 e 1970 che sono stati i migliori risultati di sempre, e la sconfitta nella fase a gironi l'ultima volta, in Qatar 2022.

Il Messico sconfiggerà il Sudafrica (una rivincita della partita d'apertura di 16 anni fa) e porrà fine alla maledizione della partita d'apertura messicana? Il calcio d'inizio è alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST, seguito dalla cerimonia di apertura con esibizioni di Shakira, a partire dalle 19:30 CEST.