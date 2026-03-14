Il Messico schiererà 100.000 personale di sicurezza durante la Coppa del Mondo 2026

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L'ondata di violenza e distruzione in Messico e in particolare a Jalisco dopo l'uccisione del boss del cartello della droga Nemesio Oseguera, noto come "El Mencho", a febbraio, ha generato tensioni riguardo alla sicurezza della Coppa del Mondo 2026, co-ospitata in Messico, e con alcune partite programmate a Guadalajara e Monterrey questo mese, dal 26 al 31 marzo, per i play-off inter-confederazioni.

La FIFA, tuttavia, non ha esitato e il Messico continuerà a essere co-ospitante della competizione calcistica, ma con un aumento dei costi di sicurezza. Secondo il RMC, il Messico dispiegarà 100.000 agenti di sicurezza, tra forze armate, polizia e agenzie di sicurezza private, con 2.100 veicoli militari (visibili dalle strade delle città che ospitano le partite), 24 velivoli e 33 droni.

Con una stima di 5,5 milioni di turisti in visita in Messico durante i Mondiali, il paese vuole rassicurare la FIFA e gli altri paesi che vi giocano, che non hanno badato a spese per garantire la sicurezza di tutti.