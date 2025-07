Il Messico sconfigge gli Stati Uniti e conquista il record della 10ª Gold Cup

HQ

In un'estate piena di calcio negli Stati Uniti, con la Coppa del Mondo per club FIFA e la CONCACAF Gold Cup, il paese ospitante degli Stati Uniti ha perso contro il Messico nella finale della massima competizione calcistica internazionale per il Nord e Centro America e i Caraibi.

Disputata ogni due anni, la competizione di solito termina con gli Stati Uniti (7 volte) o il Messico (10 volte) ai Champions, l'unico paese oltre a questi due ad aver mai sollevato una Gold Cup sin dal suo inizio nel 1991 è il Canada, nel 2000. Quest'anno, il Messico ha rimontato un colpo di testa iniziale del giocatore statunitense Chris Richards al 4', con Raúl Jiménez che ha segnato l'1-1 prima dell'intervallo, che ha reso omaggio al compianto Diogo Jota, ex compagno di squadra al Wolverhampton Wanderers.

Il Messico ha dominato la maggior parte delle occasioni e del possesso palla nel secondo tempo, con Edson Álvarez che ha segnato il 2-1 che ha dato al Messico la vittoria all'NRG Stadium di Houston, che aveva la maggioranza dei tifosi messicani.