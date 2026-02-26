Il Messico si avvicina a una settimana lavorativa di 40 ore entro il 2030

HQ

Il Congresso messicano ha approvato una riduzione graduale della settimana lavorativa standard da 48 a 40 ore, con cambiamenti previsti per l'introduzione graduale entro il 2030.

Il disegno di legge, presentato dalla presidente Claudia Sheinbaum, è passato dalla Camera dei Deputati con un sostegno schiacciante dopo ore di dibattito. I legislatori hanno sostenuto il quadro generale con 469 voti a favore, con le disposizioni dettagliate poi approvate con 411 voti.

A partire dal prossimo anno, la settimana lavorativa sarà ridotta di due ore all'anno fino a raggiungere le 40 ore. Tuttavia, la riforma consente ai datori di lavoro di aumentare gli straordinari consentiti e mantiene la regola attuale di un giorno di riposo ogni sei giorni lavorati, suscitando preoccupazioni tra i critici che i benefici possano essere compensati.

Claudia Sheinbaum // Shutterstock

Il partito al governo, Morena, ha elogiato la riforma come un impulso alla dignità e alla produttività dei lavoratori. Si prevede che quasi 13,4 milioni di dipendenti ne trarranno beneficio.

Il Messico, la seconda economia più grande dell'America Latina con un PIL di circa 1,86 trilioni di dollari, ha alcune delle ore di lavoro più lunghe dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, con una media di oltre 2.200 ore per lavoratore all'anno.

La riforma ora richiede l'approvazione di due terzi delle legislature statali messicane prima di entrare in vigore...