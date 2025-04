Il Messico si rifiuta di riaprire le relazioni diplomatiche con l'Ecuador Claudia Sheinbaum conferma la posizione del Paese in mezzo alle tensioni in corso.

HQ Le ultime notizie sul Messico . Mercoledì, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha chiarito che le relazioni diplomatiche con l'Ecuador non riprenderanno finché il presidente Daniel Noboa rimarrà al potere. La crisi diplomatica deriva dal controverso raid dell'Ecuador all'ambasciata messicana a Quito lo scorso anno, durante il quale la polizia ha rimosso con la forza l'ex vicepresidente Jorge Glas, a cui era stato concesso asilo. La posizione di Sheinbaum segnala una posizione di principio sulla sovranità e sul diritto internazionale. La tensione si è solo approfondita dopo la recente vittoria elettorale di Noboa, un risultato che la candidata preferita di Sheinbaum, Luisa Gonzalez, ha cercato senza successo di contestare. Claudia Sheinbaum // Shutterstock