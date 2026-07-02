Il Met Office conferma che giugno 2026 è stato il periodo più caldo mai registrato per l'Inghilterra

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Non è un segreto che giugno 2026 sia stato un periodo assolutamente caldo per gran parte dell'Europa, poiché il continente è stato colpito da un'ondata di caldo a cupola di caldo che ha fatto schizzare alle stelle le temperature e ha fissato picchi storici in molti paesi e regioni diversi.

Un esempio è stato il Regno Unito, che ha registrato un nuovo picco storico di temperatura nel mese di giugno, quando il mercurio ha raggiunto un massimo di 37,3°C, quasi 2°C in più rispetto al precedente record detenuto congiuntamente dal 1976 e dal 1957.

Sulla base di ciò, il Met Office ha ora rivelato che giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato per l'Inghilterra, raggiungendo il secondo periodo più caldo mai registrato per l'ampia regione del Regno Unito e del Galles. Questo si basa su dati registrati dal 1884.

Secondo i dati, la temperatura media ha raggiunto i 17,1°C in Inghilterra, superando il record del 2025 e si attesta quasi 3°C sopra la media a lungo termine. Per quanto riguarda il Regno Unito e il Galles più ampi, il record è rimasto sotto giugno 2023, mentre Scozia e Irlanda del Nord hanno registrato la loro quarta temperatura di giugno più calda dal 1884.

Tutto questo si aggiunge a piogge sopra la media e a una durata di sole ben superiore alla media, nonostante la prima metà di giugno sia stata piuttosto insolitamente fresca, una situazione che ha abbassato notevolmente la temperatura media per tutto il mese.

La domanda ora? Cosa porterà luglio...?