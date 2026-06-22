Il Met Office emette un "Avviso Estremo Heat nel Regno Unito con temperature previste per superare i 38°C

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Le temperature e il meteo nel Regno Unito negli ultimi mesi sono stati, per usare un eufemismo, irregolari e imprevedibili. Il paese ha appena vissuto il suo maggio e primavera più caldi mai registrato, battendo agevolmente un precedente record detenuto da oltre 80 anni. Poi sono arrivate circa tre settimane in cui le temperature sono scese a standard molto più freschi, piuttosto sorprendentemente basse per gli standard estivi britannici in realtà, e questo sta per cambiare ancora una volta.

Il Met Office, l'organizzazione meteorologica del Regno Unito, ha emesso un avviso formale per il "Calore Estremo" in gran parte del Regno Unito, dove si prevede che il record di temperatura di giugno nel paese sarà presto battuto.

Le previsioni prevedono temperature che raggiungeranno i 38°C in alcune zone, con il sud dell'Inghilterra che dovrebbe affrontare il peso maggiore del caldo e Londra in particolare che sembra piuttosto calda. Le temperature dovrebbero raggiungere il picco tra il 23 e il 25 giugno, con gli ultimi due giorni che sembrano i più caldi e dove il record di giugno dovrebbe essere superato. Per riferimento, l'attuale record di temperatura di giugno ha raggiunto i 35,6°C nel 1957 e 1976, con temperature previste per superare di circa 2°C.

Il Met Office prevede anche notti tropicali, il che significa che le temperature non scenderanno sotto i 20°C, con punti di rugiada elevati che portano a giorni e notti molto umidi.

A causa di un rischio per la salute, il vice capo previsore del Met Office Tom Crabtree ha rilasciato una dichiarazione evidenziando i pericoli dei giorni a venire.

"L'ondata di caldo prevista si sta trasformando in un evento meteorologico severo e impattante, con temperature record a giugno e umidità molto alta. La combinazione di calore e umidità sarà opprimente e porterà impatti su tutta la società, dalla salute pubblica e infrastrutture alle forniture di energia e acqua.

"Oltre alle temperature diurne molto elevate, ci saranno notti consecutive in cui le temperature non scenderanno sotto i 20°C, cosa chiamata Notte Tropicale. Questo renderà molto difficile per le persone riprendersi dal caldo diurno, aggravando gli impatti dello stress termico."