Il Mexican Open inizia normalmente nonostante un'ondata di violenza, e ha già riservato qualche sorpresa

Nonostante la brutale ondata di violenza in Messico dopo l'uccisione del cartello della droga "El Mencho", il Mexican Open è iniziato senza accusati sia ad Acapulco, nello stato messicano di Guerrero, dove si svolge il Torneo ATP 500, sia è proseguito normalmente a Mérida, Yucatán, dove si svolge il Torneo WTA 500 dallo scorso fine settimana.

Nella competizione maschile ad Acapulco, con il numero 4 al mondo Alexander Zverev, ci sono già stati grandi titoli di scena, poiché il secondo testa di serie e numero 6 Alex de Miñaur, che ha vinto due volte il Mexican Open nel 2023 e nel 2024, è stato eliminato da Patrick Kypson ai 32 finali.

Cameron Norrie, numero 27 al mondo e settimo miglior giocatore della competizione, è stato sconfitto dal wild card Rafael Jódar, portando lo spagnolo a raggiungere la top 100 (dopo questa vittoria è il numero 101 del mondo).

Zverev, Fabio Cobolli, Frances Tiafoe o Grigor Dimitrov faranno il loro debutto più tardi oggi (all'alba di mercoledì in ora europea). La finale si terrà sabato 28 febbraio; l'anno scorso, Tomas Machac ha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina.