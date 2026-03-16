Il Miami Open inizia questa settimana con tutta la Top 10 ATP tranne Novak Djokovic, nuovamente infortunato

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Subito dopo Indian Wells, segue il secondo Masters 1000 della stagione, il Miami Open, con la maggior parte dei primi 10 giocatori testa di serie e che si prevede partecipino... tranne Novak Djokovic, che ha annunciato il suo ritiro domenica a seguito di un infortunio alla spalla.

Il trentottenne ha giocato a un livello enorme in un duello perso contro Jack Draper, e puntava a difendere i 650 punti guadagnati dall'arrivo in finale l'anno scorso (perso contro Jakub Mensik), ma ha confermato che non sarà a Miami e probabilmente si riposerà fino alla stagione di terra battuta, con il Masters di Monte-Carlo dal 4 al 12 aprile.

Senza Djokovic (che tornerà al numero 4 del mondo, superato da Zverev a causa dei punti persi), questi sono i primi 10 giocatori attesi a Miami:



Carlos Alcaraz

Jannik Peccatore

Alexander Zverev

Lorenzo Musetti

Alex de Minaur

Taylor Fritz

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Daniil Medvedev

Alexander Bublik



Il sorteggio del Miami Open si terrà lunedì alle 16:00 CET, alle 15:00 GMT. Il tabellone principale del Miami Open inizierà venerdì 20 marzo e terminerà domenica 29 marzo.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner restano i favoriti per raggiungere la finale, anche se è stato così anche in tre tornei precedenti di quest'anno (Australian Open, Qatar Open e Indian Wells) e uno dei due è caduto all'inizio della competizione...