Il miglior agente di talenti di Hollywood afferma che le grandi star non stanno più cercando di unirsi al MCU

Come si ripara l'MCU? È una domanda difficile, e forse non abbiamo nemmeno bisogno di farcela. I film stanno migliorando, come dimostrano le recensioni di Thunderbolts* e The Fantastic Four: First Steps, e continuano a incassare centinaia di milioni di dollari. Tuttavia, sembra che la prospettiva del MCU non sia così eccitante come una volta, per i fan e per Hollywood.

Come riportato da Variety in un elenco che ci porta attraverso gli attuali principali franchise di film di oggi, un agente anonimo per i migliori talenti ha affermato che mentre entrare a far parte del MCU è "ancora un'opportunità folle che cambia la vita", non ci sono "così tanti clienti che chiedono di farne uno come lo erano cinque anni fa".

Tuttavia, non è tutto negativo per l'MCU. Mentre un dirigente osserva che "i film standalone sono nei guai, perché ti senti come se potessi perderlo ora", credono che i prossimi film dei Vendicatori siano "a prova di proiettile".

Nello stesso report, dall'altra parte della medaglia vediamo il DCU. In gran parte, Hollywood sembra abbastanza contenta dell'uscita di James Gunn con Superman, ma ci sono preoccupazioni sul fatto che i prossimi due film siano in grado di incassare denaro al botteghino. Clayface e Supergirl non sono esattamente Batman e Wonder Woman, dopotutto.