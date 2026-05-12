Il miglior giocatore danese Holger Rune manca Amburgo e Roland Garros: non gioca da ottobre

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Holger Rune ha rimandato il suo ritorno al tennis e ha dovuto annullare i suoi piani di partecipare all'Hamburg Open (torneo ATP 500 dal 16 al 23 maggio, poco prima del Roland Garros). Il danese di 23 anni, attualmente 40º al mondo, ha subito un infortunio al tendine d'Achille nell'ottobre 2025.

Rune è stato classificato fino al numero 4 del mondo nel 2023, ed è tornato nella top 10 lo scorso anno dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale del Barcelona Open, il suo quinto e più recente titolo. Ma mesi dopo, allo Stockholm Open, Rune dovette ritirarsi da una semifinale contro Ugo Humbert in ottobre e subì un intervento chirurgico.

La sua intenzione era di tornare all'Hamburg Open e giocare contro il Roland Garros, cosa che molti considerarono troppo avventatina. Alla fine, ha confermato sui social media che tornerà nella stagione dell'erba. "Decisione difficile, ma quella giusta. Grazie per il vostro supporto e il vostro affetto durante tutta la mia riabilitazione, ci vediamo sull'erba."