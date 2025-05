Il miglior personaggio di Clair Obscur: Expedition 33 è pronto per ottenere un peluche

HQ

Man mano che la popolarità di Clair Obscur: Expedition 33 cresce, i fan vogliono supportare il gioco oltre al semplice acquisto. Sperano nel merchandising, in particolare attorno a un amico fluttuante e volante che incontri all'inizio del gioco.

Stiamo parlando di Esquie, ovviamente. Il nostro migliore amico e veicolo all'interno di Expedition 33. Dato che sembra un ragazzo così coccolone e offre abbracci nel gioco, i fan hanno chiesto peluche Esquie. Queste grida sembrano essere state ascoltate dalle orecchie sbagliate, però, poiché i siti Web sospetti hanno iniziato a vendere peluche Esquie.

Questo secondo gli account ufficiali dei social media di Expedition 33, che affermano che non dovresti acquistare da questi siti. Non sono ufficiali e sembra che stiano usando l'arte dell'intelligenza artificiale per promuovere i loro prodotti, che probabilmente non esistono.

Tuttavia, alcuni peluche ufficiali di Esquie sono stati esaminati da Sandfall Interactive e gli sviluppatori vogliono metterli nelle mani dei giocatori il prima possibile. "Nel frattempo, per favore siate pazienti e non fatevi truffare!", si legge in un post di Sandfall.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.

