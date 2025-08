Il miglior personaggio di The Fantastic Four: First Steps ora ha il suo zaino

HQ

Loungefly ha lanciato un nuovo zaino con l'adorabile robot H.E.R.B.I.E. dalle The Fantastic Four: First Steps. L'adorabile compagno della famiglia Reed nella loro vita quotidiana potrebbe non essere il combattente più capace, ma le sue abilità culinarie non sono seconde a nessuno e, guardando i suoi occhi luminosi e robotici, vorresti tenerlo per sempre.

Il nuovo mini-zaino è progettato per essere un compagno per le attività quotidiane. Caratterizzato da ecopelle con una lucentezza metallizzata per conferire allo zaino H.E.R.B.I.E. una sensazione robotica, è largo 9 pollici, alto 10,5 pollici e profondo 4,5 pollici.

Così come l'esterno dello zaino che sembra un mini H.E.R.B.I.E., non dimenticherai mai su chi si basa il tuo accessorio poiché il rivestimento interno è pieno di immagini del robot con il suo nome accanto a lui. Il mini zaino è disponibile ora, al costo di $ 80 nel negozio Loungefly.

