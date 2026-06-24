Il miliardario Michael Bloomberg promette 260 milioni di dollari per proteggere gli oceani del mondo

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Il miliardario Michael Bloomberg ha promesso 260 milioni di dollari per conservare gli oceani del mondo. Questo avviene mentre le grandi potenze, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, stanno riducendo i loro budget per la scienza e la conservazione.

Bloomberg vuole "aiutare a colmare il divario tra gli impegni e l'azione per la protezione degli oceani", secondo una dichiarazione resa a Sky News. Con finora solo il 10% degli oceani mondiali protetti, sembra che i leader mondiali stiano lasciando che i loro obiettivi rimangano indietro, quando ora è il momento più cruciale per prendersi cura dei nostri oceani. Assorbono circa il 90% del calore mondiale, ma se lasciati senza protezione ci lasceranno in temperature soffocanti come l'ondata di caldo che sta vivendo attualmente l'Europa occidentale.

Parte dei fondi sarà destinata all'applicazione del Trattato dell'Alto Mare, un patto firmato da 60 paesi per istituire aree protette nelle acque internazionali. "Il Trattato dell'Alto Mare dimostra che il mondo ha la volontà di proteggere l'oceano," Ha detto Bloomberg. "Questo investimento aiuterà a garantire che abbiamo la strada, ampliando le misure che si sono dimostrate efficaci e concentrandosi su alcune delle aree in cui possiamo fare la differenza più significativa."

Speriamo che questo sia sufficiente a proteggere i nostri oceani, o almeno a rafforzare l'idea che la conservazione sia una questione vitale, poiché ora è un momento davvero importante per mantenere i mari liberi da tutti i nostri inquinanti.