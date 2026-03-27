Il Ministero dello Sport iraniano vieterà club e squadre nazionali di giocare in paesi ostili

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Quasi un mese dopo l'inizio della guerra in Iran, il Ministero dello Sport iraniano ha vietato a squadre nazionali e club di viaggiare in paesi che considerano ostili fino a nuovo avviso. Questo rappresenta un altro ostacolo nella partecipazione ogni giorno più improbabile dell'Iran ai Mondiali FIFA, dove è previsto giocare a giugno negli Stati Uniti. L'Iran sta cercando di trasferire le proprie partite in Messico, ma è improbabile che ciò accada, secondo gli esperti, a causa delle enormi difficoltà logistiche che colpiscono tutte le squadre del loro girone.

L'ordine, tuttavia, è stato emesso dal ministro iraniano proprio prima di una partita di ottavi di finale della AFC Champions League tra Tractor e Shabab Al Ahli di Dubai, che doveva giocare in Arabia Saudita il mese prossimo. Non è stata pubblicata una lista dei paesi considerati ostili e l'ordine non menzionava la Coppa del Mondo.

"La presenza di squadre nazionali e di club in paesi considerati ostili e incapaci di garantire la sicurezza degli atleti e dei membri delle squadre iraniane è vietata fino a nuovo avviso", ha dichiarato il Ministero, e che le federazioni e i club calcistici saranno responsabili di notificare la Confederazione Asiatica di Calcio per il trasferimento delle partite.