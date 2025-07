Il ministro degli Esteri colombiano si dimette a causa di una disputa sui passaporti

HQ

Le ultime notizie sulla Colombia . Il ministro degli Esteri colombiano Laura Sarabia ha annunciato le sue dimissioni giovedì a seguito di un disaccordo sulle recenti modifiche a un contratto governativo per la stampa dei passaporti.

"Negli ultimi giorni sono state prese decisioni con cui non sono d'accordo", ha scritto la ministra degli Esteri colombiana Laura Sarabia in un post su X, aggiungendo di aver deciso di dimettersi per "coerenza personale e rispetto istituzionale".

Sarabia, stretta alleata del presidente Petro, ha citato principi personali e istituzionali nella sua decisione di andarsene, pochi mesi dopo la sua nomina. La sua partenza aggiunge ulteriore tensione a un'amministrazione già criticata per le decisioni interne della gestione.