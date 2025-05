Il ministro degli Esteri danese visiterà la Cina tra le crescenti tensioni su Taiwan

HQ

Le ultime notizie su Danimarca e Cina . Lars Løkke Rasmussen si recherà in Cina questo fine settimana per colloqui con alti funzionari cinesi, pochi giorni dopo che la visita dell'ex presidente taiwanese Tsai Ing-wen in Danimarca ha scatenato aspre critiche da parte di Pechino.

La visita, annunciata attraverso una dichiarazione giovedì, segna 75 anni di relazioni diplomatiche e segnala l'intenzione di Copenaghen di mantenere un dialogo aperto con Pechino, nonostante i recenti attriti. Per ora, resta da vedere come la Cina risponderà all'atto di bilanciamento della Danimarca.