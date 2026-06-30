Il Ministro del Lavoro francese prevede una visita in Spagna per scoprire come la società si sia adattata al caldo

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L'ondata di caldo in Europa ha raggiunto record preoccupanti, come la temperatura record di 41,5 gradi Celsius in Germania, così come il massimo massimo massimo notturno in Germania (29,4 °C), un nuovo record per giugno nel Regno Unito di 37,7 °C, temperature record in Slovacchia... E, cosa peggiore di tutte, i decessi: si stima 1.300 morti per il caldo dal 21 giugno in tutta Europa, secondo l'OMS. La Francia stima che dal 24 giugno ci siano state 1.000 morti in più del solito,

Molti centri sanitari in Francia erano sovrapposti, con fino al 40% in più di interventi e consultazioni, secondo il Ministro dell'Interno Laurent Nuñez (via El País), e le due principali agenzie funebri di Parigi, che hanno poco più di cento spazi tra loro, erano al completo sabato mattina a causa di un forte aumento del numero di morti causate. Il caldo ha persino causato un blackout che ha lasciato decine di migliaia di persone senza corrente la scorsa settimana.

Questa situazione preoccupante deve portare a misure urgenti per preparare meglio il paese, le infrastrutture pubbliche e persino la popolazione (come l'assurda – questa è una nota personale, essendo spagnola – idea che collega l'aria condizionata alle ideologie di destra) a ondate di caldo che potrebbero diventare sempre più comuni. E dopo un incontro urgente convocato dal Primo Ministro Sébastien Lecornu lunedì, il Ministro del Lavoro Jean-Pierre Farandou ha dichiarato su France Info che faranno un viaggio in Spagna per studiare come si sono adattati al caldo.

"A Madrid, con 40 gradi di calore, la società funziona. Dobbiamo accettare che la Francia in estate sta diventando come la Spagna", ha detto Farandou, tramite El País. Il viaggio durerà due o tre giorni per "studiare" come funziona la Spagna anche con temperature alte insopportabili e continue, dando uno sguardo alle "giornate lavorative intensive" in Spagna, permettendo ai dipendenti di lavorare dalle 8 del mattino alle 15, senza pausa pranzo, per evitare di lavorare durante le ore peggiori. "Dobbiamo andare a capire come funziona, come hanno preso quelle decisioni, quali risultati hanno prodotto e se ne sono soddisfatti".