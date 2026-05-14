Il ministro della Difesa israeliano critica Lamine Yamal per "fomentare odio" e chiede scuse a Barcellona

HQ

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha reagito alle immagini di Lamine Yamal che sventola una bandiera palestinese durante le celebrazioni della lega di Barça lunedì, che sono rapidamente diventate virali e hanno suscitato ogni tipo di reazione da parte dei politici in Spagna e all'estero. Katz ha detto che Yamal stava incitando all'odio contro Israele e ha chiesto al FC Barcelona di prendere le distanze dalle sue dichiarazioni.

"Lamine Yamal ha scelto di incitare contro Israele e fomentare l'odio mentre i nostri soldati combattono l'organizzazione terroristica Hamas, un'organizzazione che ha massacrato, stuprato, bruciato e ucciso bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre. Chiunque sostenga questo tipo di messaggio dovrebbe chiedersi: considera questo umanitario? È morale?", ha pubblicato Katz su X giovedì mattina.

"Mi aspetto che un grande e rispettato club come il FC Barcelona prenda le distanze da queste dichiarazioni e renda inequivocabilmente evidente che non c'è posto per l'incitamento o il sostegno al terrorismo."

Hansi Flick ha detto "non gli è piaciuto"

Al momento della stesura, il FC Barcelona non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo tema. L'allenatore Hansi Flick, però, ha detto che non gli è piaciuto quello che ha fatto Yamal. "È qualcosa che non mi piace. Ho parlato con lui e gli ho detto che se vuole farlo, è una sua decisione. Ha 18 anni, è maggiorenne, ma penso che siamo qui per giocare a calcio", ha detto l'allenatore tedesco martedì durante una conferenza stampa.