Il ministro dello sport francese definisce la decisione del CIO riguardo ai test genetici un "passo indietro"

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La Ministra dello Sport francese, Marina Ferrari, ha definito la decisione del CIO di vietare agli atleti transgender dagli sport femminili, reintroducendo i test genetici per permettere solo alle donne biologiche di competere, un "passo indietro", sottolineando che questo tipo di test è stato introdotto nel 1967 ma interrotto nel 1999 "a causa di forti riserve all'interno della comunità scientifica riguardo alla loro rilevanza" (via Reuters).

In una dichiarazione, Ferrari ha espresso profonde preoccupazioni a nome del governo francese perché "prende di mira specificamente le donne introducendo una distinzione che mina il principio di uguaglianza", e rassicura che in Francia non verrà adottata alcuna misura del genere, impegnata a tutelare la privacy degli atleti.

"Ci opponiamo a una generalizzazione dei test genetici che solleva numerose questioni etiche, legali e mediche, in particolare alla luce della legislazione francese sulla bioetica", ha aggiunto Ferrari, spiegando le carenze della misura: "Essa definisce il sesso femminile senza tenere conto delle specificità biologiche degli individui intersessuali, le cui caratteristiche sessuali presentano variazioni naturali, portando a un approccio riduttivo e potenzialmente stigmatizzante".

Ferrari annuncia inoltre la creazione di un osservatorio nazionale che riunisce enti sportivi, scienziati, esperti legali e rappresentanti degli atleti, con l'obiettivo di garantire che lo sport sia "giusto, inclusivo e rispettoso dei diritti umani".