Il ministro italiano del turismo si dimette dopo pressioni di Meloni

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La ministra del Turismo italiana Daniela Santanchè si è dimessa dopo che la presidente Giorgia Meloni ha spinto per la sua uscita a seguito di una sconfitta referendaria.

Santanchè inizialmente si oppose ma si dimise dopo la richiesta pubblica di Meloni. "Presento le mie dimissioni," disse, sottolineando che aveva agito per lealtà.

Questo avviene dopo che gli elettori hanno respinto le riforme giudiziarie di Meloni, scatenando un più ampio reset del governo. Santanchè è il terzo funzionario a lasciare negli ultimi giorni.

È sotto processo per contabilità falsa legata al gruppo Visibilia ed è anche sotto indagine per presunta frode nei benefici durante la pandemia. Sostiene che il suo curriculum è pulito, senza condanne.

Le sue dimissioni evitano anche una mozione di sfiducia che avrebbe potuto mettere ulteriormente in imbarazzo il governo. Ora, Meloni sta cercando di riprendere il controllo dopo una dura battuta d'arresto politica.