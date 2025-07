Il ministro russo era indagato per corruzione prima della sua morte Le fonti suggeriscono che Roman Starovoit abbia affrontato accuse di appropriazione indebita legate ai fondi per la difesa delle frontiere a Kursk.

HQ Le ultime notizie sulla Russia . Prima della sua morte, l'ex ministro dei trasporti russo Roman Starovoit era stato oggetto di un'indagine interna sull'uso improprio di fondi statali, secondo fonti vicine alla questione (via Reuters).

Potresti essere interessato: ministro russo trovato morto poche ore dopo essere stato licenziato da Putin.

"Due fonti hanno detto a Reuters, in condizione di anonimato, che il licenziamento di Starovoit era stato pianificato da tempo perché era sospettato di essere coinvolto nell'appropriazione indebita di fondi destinati al rafforzamento delle difese nella regione di Kursk". L'indagine si è concentrata sulle irregolarità nella spesa per le infrastrutture volte a rafforzare il confine con l'Ucraina. Sebbene le autorità non abbiano confermato pubblicamente il collegamento, i rapporti indicano che le persone già accusate nel caso avevano indicato il coinvolgimento di Starovoit. MOSCA, RUSSIA - 13 GENNAIO 2017: Starovoit Roman Vladimirovich è uno statista russo, capo dell'Agenzia federale per il trasporto stradale (Rosavtodor) della Federazione Russa al Gaidar Forum 2017 // Shutterstock