HQ

Registrazioni trapelate divulgate mercoledì suggeriscono che il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó si sia offerto di inviare un documento al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov riguardante l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. L'audio, pubblicato da un consorzio che include VSquare.org, indica un rapporto amichevole tra i due funzionari.

I clip fanno parte di una serie più ampia di fughe di notizie che sostengono che il governo del primo ministro ungherese Viktor Orbán abbia talvolta agito per promuovere gli interessi russi e minare le iniziative dell'UE per aiutare l'Ucraina. Una registrazione ritrae Szijjártó che dice a Lavrov: "Te la manderò. Non è un problema," a seguito di una richiesta sulle lingue minoritarie nelle discussioni sull'adesione all'UE.

Szijjártó ha precedentemente condannato le presunte intercettazioni come un "enorme scandalo" e Orban ha avviato un'indagine. Le fughe di notizie arrivano pochi giorni prima delle elezioni parlamentari in cui Orbán si trova di fronte a uno sfidante filo-UE che potrebbe spostare l'Ungheria lontano da Mosca.