"Il mio Capitan America avrebbe guidato una rivoluzione contro Donald Trump," dice il leggendario fumettista

Steve Englehart scrive alcuni dei nostri personaggi preferiti dei fumetti dagli anni '70. Dopo essere entrato nei fumetti Marvel, Englehart ha lavorato agli X-Men, The Avengers, ha avuto una serie con Doctor Strange, ha co-creato Shang-Chi e ha fatto un retcon famoso sulla storia di Captain America e Bucky per avvicinarsi a ciò che conosciamo oggi.

Englehart ha anche scritto una trama in cui Capitan America si disillusa dagli Stati Uniti e diventa Nomad. Se Captain America fosse scritto da Englehart oggi, avrebbe una trama simile. Parlando con noi al Celsius 232, Englehart ci ha spiegato come funzionerebbe il suo Captain America moderno, ma ha detto che non sarebbe mai riuscito a scriverlo.

"Il mio Capitan America oggi guiderebbe una rivoluzione contro Donald Trump, ma non scriverò quel libro," ha detto. "Quando l'ho fatto e ho fatto cose sul Presidente degli Stati Uniti, era solo una casa editrice di fumetti, quindi stavamo solo facendo fumetti. Ora è una società multimediale di proprietà Disney o Warner, a seconda di chi si parla. Quindi tutto deve essere molto più approvato da vari livelli, mentre a quei tempi potevo fare quello che volevo, ed era molto più semplice. Ma se lo facessi oggi, Capitan America guiderebbe la rivoluzione, ma non è la mia opzione a questo punto."

Englehart ha anche parlato di come, quando ha iniziato a lavorare nei fumetti, fosse riuscito a cambiare molto di più i personaggi, perché si passava molto meno tempo nella continuità. Per scoprire altri segreti della sua leggendaria carriera, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: