"Il mio corpo tutto inizia a collassare": Novak Djokovic eliminato al primo turno degli US Open

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Novak Djokovic è stato eliminato dagli US Open 2026 al primo turno, subendo un crollo fisico come raramente visto prima. L'argentino Mariano Navone ce l'ha fatta in un match di cinque set all'Arthur Ashe, 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, rendendo la prima volta che Djokovic perde al primo turno di un Grande Slam dai Tornei d'Australia del 2006.

In diversi momenti, Djokovic ha vomitato e ha lottato con crampi: il serbo tende a soffrire con caldo e umidità, nonostante giochi di notte. "È qualcosa che purtroppo ho portato con me, praticamente in ogni partita di quest'anno. Sai, vomito, congiunzione, problemi seri, e poi tutto il corpo inizia a collassare, praticamente crampi e dolore, e alla fine la schiena ha ceduto, e la spalla", ha detto Djokovic (tramite The Guardian).

"Non voglio togliere troppo alla sua vittoria. Complimenti a lui; è un bravo ragazzo, un pugile, ma sai, non mi sono divertito", ha aggiunto il vincitore di 24 Major, il cui ultimo titolo del Grande Slam è stato agli US Open del 2023.

Dopo aver vinto il suo unico game nel quinto set, il pubblico esplose e Djokovic fu in lacrime, commosso dall'affetto del pubblico ma sapendo che non sarebbe riuscito a rimettersi in difficoltà.

Nonostante l'età e le difficoltà fisiche, e un calendario ridotto focalizzato sui major, Djokovic ha mantenuto grande costanza, raggiungendo le semifinali degli US Open lo scorso anno, la finale degli Australian Open di quest'anno e le semifinali di Wimbledon. Ha perso contro Joao Fonseca al terzo turno del Roland Garros in una partita molto combattuta a cinque set.