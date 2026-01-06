Il misterioso giocatore guadagnava 436.000 dollari scommettendo sull'arresto di Maduro prima che venisse annunciato

HQ

Un anonimo giocatore d'azzardo in criptovalute si è incassato più di 436.000 dollari scommettendo sulla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, piazzando la scommessa poco prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump confermasse pubblicamente l'operazione. Il commercio perfettamente sincronizzato alimenta ora i sospetti che qualcuno possa aver tratto profitto dalla conoscenza anticipata dell'azione militare altamente sensibile degli Stati Uniti.

La scommessa è stata effettuata su Polymarket (tramite BBC), una piattaforma di previsioni basata su blockchain dove gli utenti scommettono su eventi politici e globali. Un conto appena creato rischiava circa 32.500 dollari sul fatto che Maduro uscisse dal potere entro la fine di gennaio. Poche ore dopo, Trump ha annunciato che Maduro era in custodia statunitense, trasformando la scommessa azzardata in un enorme guadagno.

Polimercato // Shutterstock

I dati di mercato mostrano che le aspettative di rimozione di Maduro erano estremamente basse venerdì, intorno al 6%, prima di salire bruscamente a tarda notte e risalire subito prima dell'annuncio. Questo improvviso cambiamento suggerisce che i trader abbiano cambiato improvvisamente la loro posizione, come se fossero emerse nuove informazioni.

Gli organismi finanziari affermano che il modello è preoccupante. "Questo ha tutti i tratti distintivi di un trade basato su informazioni privilegiate", afferma Dennis Kelleher di Better Markets (via BBC). Cosa ne pensi di queste informazioni? Informazioni privilegiate o giorno fortunato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.