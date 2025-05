Il mistero dietro l'esistenza dei gatti arancioni è stato svelato

HQ

Da quando conosciamo la genetica nei gatti, gli scienziati sanno che sono la causa per cui alcuni amici felini hanno il pelo arancione. Tuttavia, fino ad ora non sono stati in grado di determinare la causa esatta.

Due team di scienziati - uno dell'Università di Kyushu in Giappone e quello dell'Università di Stanford negli Stati Uniti - hanno fatto una svolta. Tramite la BBC, entrambe le università hanno pubblicato rapporti che indicano che i gatti rossi hanno una parte mancante del loro codice genetico, con conseguente schiarimento del pelo, della pelle e dei colori degli occhi.

I gatti rossi studiati rispetto ad altri gatti avevano una sezione del codice del DNA mancante all'interno del loro gene ARHGAP36, il che significa che non è stato soppresso. Poiché questo gene produce un pigmento più chiaro, si traduce in colori più chiari sul tuo gatto.

Il gene è trasportato più pesantemente nel cromosoma X, il che spiega perché vediamo molti più gatti maschi rossi rispetto alle femmine di gatti rossi. Con due cromosomi X, il DNA deve mancare in entrambi i cromosomi affinché una gatta ottenga una colorazione più chiara. Ma le gatte hanno quindi una maggiore possibilità di colorazione mista.

Il professor Sasaki, che ha guidato questo esperimento, ha detto che è iniziato come un progetto di passione, poiché voleva vedere se la sua ricerca poteva "contribuire al superamento delle malattie dei gatti". Ha raccolto più di 55.000 sterline tramite crowdfunding per la ricerca.