Il MOBA free-to-play di Amazon Games inizierà i test di alpha chiusi a settembre

Amazon Games ha rivelato che inizierà i test di alpha chiusi per il suo prossimo MOBA March of Giants già all'inizio di settembre. Coloro che si trovano negli Stati Uniti, in Canada e in Messico saranno i primi a provare il gioco, con il test iniziale che si svolgerà dal 2 al 10 settembre.

Il gioco free-to-play proviene da molti degli sviluppatori dietro Rainbow Six: Siege, poiché March of Giants è stato creato da Amazon Games Montreal, che è uno studio guidato dal direttore creativo Xavier Marquis ed è supportato da altri ex-Ubisoft e Rainbow veterani.

Il gioco stesso è ambientato in un mondo che combina la scienza dei primi anni del 1900 e la magia, e ruota attorno a enormi giganti che si affrontano nella battaglia finale di un conflitto lungo un secolo. Ci è stato detto che il gioco tratta temi militari e, come un gigante, i giocatori possono comandare migliaia di soldati mentre tentano di vincere l'azione 4v4.

Parlando di March of Giants, Marquis afferma: "March of Giants rappresenta la nostra visione di portare la scala epica della guerra nel genere MOBA. Volevamo creare qualcosa che catturasse la profondità strategica dei MOBA tradizionali, introducendo al contempo meccaniche innovative che consentissero ai giocatori di comandare enormi eserciti e schierare strutture tattiche sul campo di battaglia. Questo è stato un progetto di passione per il nostro team per anni e siamo entusiasti di condividerlo finalmente con i giocatori".

Il closed alpha test includerà 15 giganti tra cui scegliere, ognuno con la propria lista di abilità. 10 saranno disponibili fin dall'inizio, mentre altri cinque saranno ottenuti attraverso la progressione base. Non è chiaro quando un alpha test simile arriverà in Europa, ma il comunicato stampa spiega che ci sono "altre regioni e test pianificati per il futuro".